Sénégal: Remaniement ministériel - Ousmane Sonko dévoile son nouveau gouvernement

Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement annoncé ce 6 septembre un remaniement ministériel, lors d'une conférence conjointe avec le Ministre secrétaire général Omar Samba Ba au Palais de la République. Cette réorganisation intervient peu après la présentation du Plan de redressement économique et social (PRES), visant à dynamiser la croissance du pays.

Annoncée dès le 1er août, lors du lancement du PRES, cette restructuration gouvernementale est considérée par le Premier ministre comme un levier stratégique pour aligner l'action de l'exécutif sur les ambitions économiques nationales. Le plan repose à 90 % sur des ressources internes, renforçant l'importance d'une équipe ministérielle cohérente et efficace.

Selon M. Ousmane Sonko, deux facteurs principaux ont motivé ce remaniement. Le premier est la démission de M. Abass Fall, ministre du Travail, qui a quitté ses fonctions pour prendre ses nouvelles responsabilités à la tête de la mairie de Dakar. Le second facteur résulte d'une évaluation approfondie du fonctionnement du gouvernement après un an et demi de mandat. Les conclusions de cette analyse ont révélé la nécessité d'une réorganisation pour renforcer l'efficacité de l'exécutif.

Le nouveau gouvernement est désormais constitué comme suit :

Mme Yassine Fall — Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

— Ministre de la Justice, Garde des Sceaux M. Birame Souley Diop — Ministre de Énergie, du Pétrole et des Mines

— Ministre de Énergie, du Pétrole et des Mines M. Cheikh Niane — Ministres de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur

— Ministres de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur M. Birame Diop — Ministres des Forces armées

— Ministres des Forces armées M. Mohamadou Bamba Cissé — Ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique

— Ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique M. Abdourahmane Sarr — Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération

— Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération M. Cheikh Diba — Ministre des Finances et du Budget

— Ministre des Finances et du Budget M. Daouda Ngom — Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

— Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation M. Yankhoba Diemé — Ministre des Transports terrestres et aériens

— Ministre des Transports terrestres et aériens M. Alioune Sall — Ministres de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

— Ministres de la Communication, des Télécommunications et du Numérique M. Moustapha Guirassy — Ministre de l'Éducation nationale

— Ministre de l'Éducation nationale Mme Mabouba Diagne — Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage

— Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage M. Cheikh Tidjane Dieye — Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement

— Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement M. Ibrahima Sy — Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique

— Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Mme Maïmouna Dieye — Ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités

— Ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités M. Amadou Moustapha Ndiak Saré — Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique

— Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique M. Elhadj Abdourahmane Diouf — Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique

— Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique M. Bala Moussa Fofana — Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire

— Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire M. Serigne Gueye Diop — Ministre de l'Industrie et du Commerce

— Ministre de l'Industrie et du Commerce Mme Fatou Diouf — Ministre de la Pêche et de l'Économie maritime

— Ministre de la Pêche et de l'Économie maritime M. Olivier Boucal — Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public

— Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public Mme Khady Diene Gaye —Ministre de la Jeunesse et des Sports

—Ministre de la Jeunesse et des Sports M. Alioune Dione — Ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire

— Ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire M. Déthié Fall — Ministre des Infrastructures

— Ministre des Infrastructures M. Amadou Bâ — Ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme

Ce remaniement illustre la volonté du gouvernement de renforcer l'efficacité de son action et de concentrer ses efforts sur la relance économique et sociale du pays, au cœur des priorités du PRES.