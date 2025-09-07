Ile Maurice: Le Loreto College de Saint-Pierre remporte la «JA Company Competition 2025»

5 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Un purificateur d'air... mais pas comme les autres. Conçu à partir de plantes, ce projet a valu au Loreto College de Saint-Pierre de décrocher le premier prix de la JA Company Competition 2025, tenue le vendredi 22 août à la Nouvelle-Usine de Floréal.

Cette compétition annuelle, organisée par JA Mascareignes, n'est pas qu'un simple concours. Elle initie les élèves de 16 à 18 ans à l'entrepreneuriat : de la conception d'un business plan à la création d'un produit ou service, jusqu'à l'ultime défi: convaincre un jury de professionnels lors de la finale. Cette année, le thème étant «Action for Climate Transformation (ACT)», a poussé les jeunes à imaginer des solutions concrètes face aux défis environnementaux.

Parmi les cinq équipes finalistes, toutes ont mis en avant créativité et engagement durable. Mais c'est l'ingéniosité du Loreto College qui a fait la différence. En décembre, ses élèves défendront les couleurs de Maurice au Nigeria, lors de la JA Africa Company Competition.

« Ils ont des idées incroyables, une énergie contagieuse et une vraie envie de protéger notre planète», a souligné Laurence Forget, directrice de JA Mascareignes.

Depuis 2009, JA Mascareignes a déjà initié plus de 100 000 jeunes Mauriciens à l'esprit d'entreprise, leur offrant une expérience unique qui mêle innovation, travail en équipe et confiance en soi.

