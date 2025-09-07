Ile Maurice: Saisie de drogues - Fin de cavale pour un suspect en fuite

5 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Une équipe de la brigade anti-drogue a procédé à une saisie de drogue et à l'arrestation d'un suspect en ce vendredi 5 septembre 2025. La valeur estimée des stupéfiants est de Rs 50 400. Le suspect, Christopher Emilien, 33 ans, est un habitant de Batterie Cassée sans profession.

Tout a commencé le 19 août quand l'équipe de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Trou-aux-Biches a mené une opération sur la base d'informations concernant un individu suspecté de trafic de drogues. L'opération visait Christopher Emilien sur un terrain de l'État à Roche-Bois. Arrivés sur place à 07 h 15 ce vendredi 5 septembre 2025, les policiers ont vu le suspect prendre la fuite, abandonnant un sac en cuir marron. Celui-ci contenait 128 feuilles d'aluminium renfermant une substance suspectée d'être de la drogue synthétique et 120 sachets en cellophane contenant une matière végétale suspectée d'être du cannabis.

Le suspect qui était recherché par la police a finalement été arrêté. Les produits saisis ont été transportés à l'ADSU de Trou-aux-Biches pour enquête.

