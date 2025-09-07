Ile Maurice: La police aux trousses

5 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Un hôtel de l'Est fait l'objet d'une enquête après la découverte de 520 euros (environ Rs 26 000) en billets contrefaits.

L'origine des dépôts reste inconnue, malgré la présence de caméras de surveillance et la vigilance du personnel. Les premières coupures ont été repérées début août, lorsqu'un employé a identifié un billet de 20 euros (environ Rs 1 000) comme étant faux lors de la clôture de la journée. Quelques semaines plus tard, un lot de 500 euros en fausse monnaie a été découvert au comptoir de la réception. La direction a ouvert une enquête interne, sans pouvoir identifier le ou les responsables.

Les billets ont été remis à la police et placés sous scellés. Des analyses sont en cours pour retracer leur provenance. L'affaire est désormais suivie par la Criminal Investigation Division de Trou-d'Eau-Douce, qui tente de comprendre comment la contrefaçon a pu se produire au sein de l'établissement.

