Ile Maurice: Tensions et violences scolaires

Une altercation entre élèves a éclaté dans l'enceinte du collège Triolet SSS Boys, le mercredi 27 août, peu après midi. L'incident a conduit plusieurs collégiens à déposer plainte le jour même au poste de police de Triolet.

Selon les premières informations, les faits se sont produits vers 12 h 05, durant la récréation. Un élève de Grade 10 aurait été pris à partie par un groupe d'une cinquantaine de camarades. L'un d'eux lui aurait arraché sa casquette avant de l'agresser physiquement. L'adolescent, connu pour souffrir d'épilepsie, a alors été défendu par cinq amis qui ont tenté de mettre fin à la bagarre.

Redoutant une escalade, le groupe s'est réfugié au bureau administratif du collège pour signaler l'incident. Mais la situation a dégénéré : la cinquantaine d'élèves impliqués les aurait suivis jusque-là. L'un d'eux, identifié par ses camarades, aurait menacé clairement les plaignants, affirmant qu'il les frapperait s'il les croisait à l'extérieur et que «même les autorités» ne pourraient rien contre lui.

Face à ces intimidations, trois élèves âgés de 16 ans, accompagnés de leurs parents, se sont rendus séparément au poste de police de Triolet dans l'aprèsmidi et la soirée du 27 août pour enregistrer officiellement leurs plaintes. La police a ouvert une enquête et consigné les cas sous différentes références.

Les témoignages recueillis laissent entendre qu'il pourrait s'agir d'un cas d'intimidation collective organisée. La sécurité des élèves au sein de l'établissement est désormais au centre des préoccupations.