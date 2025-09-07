Ile Maurice: Enquête après des abus sexuels présumés sur une adolescente

5 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

La police de Bel-Air/ Rivière-Sèche a ouvert une enquête après qu'une adolescente de 13 ans aurait été victime d'abus sexuels présumés dans sa résidence à Bel-Air. La jeune victime, élève en Grade 7, aurait été approchée par son voisin âgé d'une vingtaine d'années, employé dans une société de production d'électricité, dans des circonstances jugées préoccupantes par les autorités.

Les faits se seraient déroulés en décembre de l'année dernière. La victime aurait été abordée par le suspect à son domicile, qui l'aurait incitée à commettre des actes sexuels dans la salle de bain. La jeune fille a souhaité subir un examen médical afin de documenter les faits.

La plainte a été déposée le 20 août auprès de la Brigade pour la protection de la famille, à Flacq, par l'entourage de la victime. La police mène actuellement une enquête approfondie pour retrouver le suspect, qui est activement recherché.

Les autorités rappellent l'importance de la vigilance des parents et des communautés, soulignant que tout comportement suspect envers des mineurs doit être signalé immédiatement prévenir toute forme d'exploitation ou d'abus.

