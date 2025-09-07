Soudan: Premier Ministre - La Relance du Projet de Gezira est une priorité pour le Gouvernement d'Espoir

5 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, le Dr Kamil El-Tayeb Idris a annoncé, lors de sa visite aujourd'hui dans la section Al-Muslimiya du projet de Gezira, que la relance du projet de Gezira est une priorité pour le gouvernement Hope. Il a réaffirmé son engagement à résoudre les problèmes liés au projet suite aux destructions et pillages massifs subis par la milice rebelle de la famille Daglo.

De son côté, M. Al-Tahir Ibrahim Al-Khair, gouverneur de l'État de Gezira, a déclaré que la relance du projet de Gezira constituait un redressement pour l'économie nationale. Il a annoncé l'affectation de ressources publiques au soutien du secteur agricole, tant pluvial qu'irrigué, afin que Gezira puisse redevenir un moteur de l'économie nationale et un pôle régional de commerce et d'industrie.

Ing. Ibrahim Mustafa, gouverneur du projet de Gezira, a prédit une forte production estivale grâce à une bonne préparation et à l'empressement des agriculteurs à retourner aux champs après la guerre. Il a salué l'attention portée par le Conseil de souveraineté, le Conseil des ministres et le gouvernement de l'État aux enjeux et préoccupations du projet de Gezira.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.