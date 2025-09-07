Soudan: Premier Ministre - La Relance du Projet de Gezira est une priorité pour le Gouvernement d'Espoir

Le Premier ministre, le Dr Kamil El-Tayeb Idris a annoncé, lors de sa visite aujourd'hui dans la section Al-Muslimiya du projet de Gezira, que la relance du projet de Gezira est une priorité pour le gouvernement Hope. Il a réaffirmé son engagement à résoudre les problèmes liés au projet suite aux destructions et pillages massifs subis par la milice rebelle de la famille Daglo.

De son côté, M. Al-Tahir Ibrahim Al-Khair, gouverneur de l'État de Gezira, a déclaré que la relance du projet de Gezira constituait un redressement pour l'économie nationale. Il a annoncé l'affectation de ressources publiques au soutien du secteur agricole, tant pluvial qu'irrigué, afin que Gezira puisse redevenir un moteur de l'économie nationale et un pôle régional de commerce et d'industrie.

Ing. Ibrahim Mustafa, gouverneur du projet de Gezira, a prédit une forte production estivale grâce à une bonne préparation et à l'empressement des agriculteurs à retourner aux champs après la guerre. Il a salué l'attention portée par le Conseil de souveraineté, le Conseil des ministres et le gouvernement de l'État aux enjeux et préoccupations du projet de Gezira.