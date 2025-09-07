Soudan: Le Soudan Est ouvert aux Investissements et le secteur du logement est une priorité absolue

- Le Ministre des Infrastructures et des Transports Saif Al-Nasr Al-Tijani a participé à la première réunion du Cabinet tenue dans l'État de Khartoum, en présence des ministres du Gouvernement de l'Espoir.

Son Excellence a souligné l'importance du travail de terrain et de l'adéquation des plans techniques à la réalité, dans le cadre des efforts déployés par le Ministère pour dynamiser le travail exécutif et développer les services au sein de la capitale.

Dans des déclarations à la presse à l'issue de la réunion, le Ministre souligné que le Soudan est ouvert à tous les investisseurs désireux de sa renaissance et que le ministère est prêt à fournir toutes les infrastructures techniques et institutionnelles nécessaires.

Il a indiqué que la destruction massive des infrastructures et des logements du pays était systématique, mais que le ministère oeuvrait selon une vision globale de la reconstruction, en s'appuyant sur les capacités nationales et des plans soigneusement élaborés.

Le ministre a souligné que le principal défi auquel sont confrontés ces projets réside dans l'apport de capitaux d'amorçage, soulignant qu'ouvrir la voie à des partenariats d'investissement constitue la meilleure option à ce stade.

Le ministre a lancé une invitation ouverte à tous les investisseurs nationaux, frères et amis du monde entier à contribuer à la renaissance du Soudan, soulignant que le ministère des Infrastructures et des Transports est prêt à fournir un soutien technique et à lever tous les obstacles administratifs et juridiques, tout en garantissant l'environnement du ministère des Infrastructures et des Transports.