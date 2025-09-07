Soudan: Le Premier ministre appelle le Secrétaire Général de l'ONU et le Président du Conseil de Sécurité à oeuvrer pour la levée du siège Injuste d'El Fasher

- Le Premier ministre, Dr Kamil Idris a téléphoné au Secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Il a passé en revue la coopération historique entre les Nations Unies et le Soudan, appelant le Secrétaire général à user de son autorité officielle et morale, aux côtés du Conseil de sécurité, pour prendre des mesures fortes et immédiates afin de lever le siège injuste imposé par les milices aux citoyens d'El Fasher. Il a également appelé le Secrétaire général à passer de la condamnation verbale à l'action. M. Idris s'est déclaré prêt à coopérer avec les Nations Unies pour la stabilité du Soudan.

De son côté, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est réjoui de l'appel du Dr Kamil Idris, le Premier ministre, le félicitant pour sa nomination au poste de Premier ministre du Soudan et saluant ses efforts en faveur de la paix. Il a également salué les efforts considérables déployés par le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté, pour ouvrir des couloirs humanitaires sûrs. Il a souligné que l'entretien avec Son Excellence avait été fructueux, la milice rebelle ayant été fermement condamnée, soulignant que le problème n'était plus uniquement soudanais tant que les armes étaient répandues et soutenues par des puissances étrangères.

Par ailleurs, le Premier ministre Kamil Idris a appelé le Secrétaire général des Nations Unies à délocaliser immédiatement toutes les organisations, agences spécialisées et programmes des Nations Unies de Khartoum, la capitale du Soudan.

De son côté, le Secrétaire général des Nations Unies a soutenu cette idée et a promis de demander à toutes les organisations, agences et programmes des Nations Unies et régionaux de mettre en oeuvre la transition. Il a ajouté que cette transition était naturelle et logique.

À l'issue de l'entretien, M. Kamil Idris, Premier ministre a promis de le rencontrer prochainement.