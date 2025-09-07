Soudan: Cinquante mille munitions explosives et mines neutralisées

5 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le Centre national de déminage a fait exploser 50 000 munitions explosives, plusieurs mines antichars et une grande quantité de munitions d'armes légères récupérées sur des restes de guerre.

Le général Khalid Hamdan, directeur du Centre, a déclaré que les opérations ont suivi des procédures de sécurité strictes et que les civils ont été tenus à l'écart des zones.

Il a exhorté les citoyens à ne manipuler aucun reste explosif et à le signaler immédiatement aux autorités de sécurité ou à appeler le 60666.

Les opérations de déminage ont débuté le 16 août.

