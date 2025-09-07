Soudan: Kabbashi - Al-Obeid est la porte d'entrée pour libérer le Darfour

- Le vice-commandant en chef des Forces armées et membre du Conseil de souveraineté transitoire (CST), le général Shams-Addin Kabbashi, a affirmé la poursuite des Forces armées et des formations de soutien dans leur bataille patriotique contre les milices rebelles, soulignant que les opérations ne s'arrêteront pas avant la libération de chaque pouce de la patrie.

Il a tenu ces propos jeudi à El-Obeid, lors d'une rencontre avec les leaders communautaires et les secteurs professionnels des États du Nord Kordofan et du Ouest Kordofan, saluant la position nationale honorable du peuple du Kordofan - autorités et citoyens - et leur alignement total derrière les Forces armées.

Kabbashi a souligné qu'Al-Obeid n'est qu'une étape vers la libération du reste du pays de l'impureté de la rébellion, affirmant que le combat actuel est imposé par la volonté du peuple et se poursuivra jusqu'à la défaite ou la reddition des milices.

Il a également évoqué les lourds impacts laissés par la guerre sur l'État du Ouest Kordofan, assurant que de grandes victoires y sont attendues bientôt.

Il a en outre salué l'Èmir de la tribu Humr, Abdel-Gadir Monem Mansour, qui est resté ferme dans sa maison à la ville d'An-Nuhud malgré son état de santé, le considérant comme l'un des symboles nationaux importants du pays.

Pour sa part, le wali de l'État du Ouest Kordofan, le général de brigade (retraité) Mohamed Adam Jaid, a qualifié la rencontre d'historique, affirmant que tous les participants ont renouvelé leur engagement à continuer de soutenir les Forces armées et les formations de soutien jusqu'à la libération du pays des milices rebelles.