Soudan: Le Ministre de la Santé à Sennar rencontre une délégation de l'UNICEF

Sennar, 31-8-2025 (SUNA) - Le ministre (en charge) de la Santé et du Développement social de l'État de Sennar, Dr. Ibrahim Al-Awad Ahmed a rencontré aujourd'hui une délégation de l'UNICEF pour discuter des interventions de l'organisation dans le secteur de la santé.

Il a salué les efforts de l'UNICEF, notamment face à l'afflux de déplacés, appelant à renforcer les campagnes d'assainissement et de lutte contre les épidémies.

La directrice de la Santé de base, Fatima Mohamed Abdel Halim, a souligné l'importance du partenariat dans 30 centres de santé, évoquant aussi les défis liés au choléra et à la nutrition.

La coordinatrice des urgences de l'UNICEF, Dr. Iman Karrar, ainsi que le coordinateur santé de l'organisation à Sennar, Mutwali Adam, ont réaffirmé la poursuite de la coopération avec le ministère.