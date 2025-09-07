Soudan: Le Premier ministre approuve les recommandations du Haut Comité pour l'urgence économique

- Le Premier ministre et Président du Haut Comité pour l'urgence économique, Dr Kamil Idris, a pris une décision approuvant les recommandations du Haut Comité pour l'urgence économique, conformément aux dispositions du Document constitutionnel de la période de transition de 2019, amendé en 2025, au décret constitutionnel n° (3) de 2025, à la décision du Conseil des ministres n° (104) de 2021, ainsi qu'aux délibérations de la réunion du comité.

Les recommandations approuvées comprennent la limitation de l'achat et de l'exportation de l'or à la Banque centrale du Soudan (BCS), la Banque s'engageant à fournir les devises nécessaires aux importations et à soumettre l'or produit à un contrôle strict jusqu'à l'étape de l'exportation afin d'empêcher sa contrebande par des voies illégales.

Elles appellent également à renforcer le rôle des forces de lutte contre la contrebande, à leur fournir les moyens et équipements nécessaires et à appliquer les lois pertinentes, tout en considérant la détention ou le stockage de plus de 150 grammes d'or sans documents officiels comme un acte de contrebande.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les recommandations stipulent en outre que les importations doivent uniquement s'effectuer dans le cadre des règles bancaires et commerciales, en interdisant l'expédition ou l'entrée de marchandises ne répondant pas aux exigences, en établissant une plateforme numérique nationale pour suivre le mouvement des importations et exportations depuis les ports étrangers jusqu'à leur arrivée aux ports soudanais, en révisant la décision du Conseil des ministres n° (154) de 2024 relative à la réglementation de l'importation de voitures, et en interdisant les importations non réglementées via les ballots.

Les recommandations incluent aussi la révision des ordres d'urgence et des taxes imposées par les États sur les marchandises entrantes afin d'alléger le fardeau des citoyens, la révision des politiques d'exportation, la suppression des obstacles à l'augmentation des exportations et la garantie de leur fluidité.

La décision a enjoint les ministères des Affaires du Conseil des ministres, de la Gouvernance fédérale et du Développement rural, de la Justice, des Finances, de l'Industrie et du Commerce, des Mines, de la Transformation numérique et des Communications, de la Culture, de l'Information et du Tourisme, ainsi que les organismes concernés, à prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre.