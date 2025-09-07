Soudan: Le représentant permanent discute de la situation à El-Fashir avec le président du Conseil des droits de l'homme

5 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le représentant permanent discute de la situation à El-Fashir avec le président du Conseil des droits de l'homme

- Le représentant permanent du Soudan à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamid Hassan, a rencontré mercredi le président du Conseil des droits de l'homme, l'ambassadeur Jürg Lauber, et l'a informé de la situation à Al-Féshir suite au siège imposé à la ville depuis plus d'un an et demi par la milice rebelle des Forces de soutien rapide (RSF), qui empêche l'arrivée des convois humanitaires organisés par les organisations internationales, en plus de les attaquer et de les piller.

Il a également évoqué les bombardements incessants menés par la milice contre les installations de service et les civils à l'aide de drones et d'artillerie lourde, qui ont dépassé 236 attaques.

Son Excellence a également souligné l'implication de mercenaires étrangers combattant aux côtés des milices rebelles, notamment des mercenaires colombiens recrutés par les Émirats arabes unis (EAU), mettant en garde contre les dangers de ce phénomène qui, s'il n'est pas traité, s'étendra à tous les pays de la ceinture sahélo-soudanaise.

Pour sa part, le Président du Conseil des droits de l'homme, l'Ambassadeur Jürg Lauber, a souscrit à la déclaration du Représentant permanent concernant la situation à Al-Fashir et a également pris acte des préoccupations soulevées quant à l'implication de mercenaires étrangers dans la guerre au Soudan, soulignant que cette question doit faire l'objet d'une attention urgente et d'une impulsion adéquate au sein des instances internationales, en tant que crime organisé transfrontalier.

Lire l'article original sur SNA.

