Soudan: Minawi rentre au pays après une visite à l'étranger

- Minni Arko Minawi, le gouverneur du Darfour, est rentré au pays Aujourd'hui, après une tournée à l'étranger qui a inclus un certain nombre de pays européens et africains.

Minawi a déclaré « Au cours de cette tournée, j'ai rencontré des responsables et des acteurs de la communauté internationale notre principale préoccupation était d'explorer les moyens de lever le siège brutal imposé à Al Fasher et de sauver notre peuple de la faim, de la maladie et de la souffrance. J'ai porté avec eux la voix du peuple soudanais.La voix d'Al Fasher assiégée ".

Il a ajouté que notre combat aujourd'hui n'est pas politique, mais humanitaire et national, et que nous ne ménagerons aucun effort jusqu'à ce que nos citoyens obtiennent leur droit à une vie digne, à la sécurité et à la stabilité disant " Je remercie tous ceux qui ont soutenu cet effort et renouvelle mon engagement envers notre peuple : nous poursuivrons la défense de la patrie et de son unité, et nous nous efforcerons d'alléger les souffrances de notre peuple déterminé.".