Soudan: Al-Burhan félicite le peuple soudanais et les forces armées à l'occasion de l'anniversaire du Prophète

- Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a adressé ses félicitations au peuple soudanais, aux forces armées et à toutes les composantes de la Bataille de la Dignité (Karama) sur tous les fronts du pays, à l'occasion de l'anniversaire du Prophète Mohammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Il a prié Allah Tout-Puissant de purifier rapidement le Soudan des traîtres et des rebelles, et d'apporter au peuple soudanais et à la nation islamique la paix, la sécurité et la tranquillité. Il a prié Allah Tout-Puissant d'accueillir les martyrs, de soigner les blessés, de libérer les prisonniers et de réunir les disparus.