Soudan: Préparatifs de la 8ème session du Comité ministériel conjoint soudano-rus

Port-Soudan, 3 Sept. 2025 (SUNA) - La partie soudanaise du Comité ministériel conjoint soudano-russe pour la coopération commerciale et économique a affirmé l'intérêt du gouvernement pour le développement des relations avec la Russie, d'autant plus que les deux pays sont liés par des liens historiques et ont conclu des accords de coopération et des protocoles d'accord dans tous les domaines.

Le comité technique du comité ministériel a tenu aujourd'hui sa première réunion au siège du ministère des Minéraux à Port Soudan, en préparation de la nouvelle session, dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération et à activer les accords conjoints.

Dans des déclarations à la presse, le Dr Hind Al-Siddiq, sous-secrétaire du ministère des Minéraux et présidente du Comité technique, a déclaré que la Russie était un pays ami et que la coopération avec elle se poursuivait depuis des années. Elle a rappelé que le Comité ministériel conjoint était un ancien comité datant de 2013, présidé par le ministre des Minéraux pour le Soudan et par le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles pour la Russie.

Elle a indiqué que la réunion avait porté sur plusieurs projets, accords et protocoles d'accord, indiquant que des mesures étaient prises pour activer plusieurs projets de coopération dans les domaines de l'exploitation minière, de l'agriculture, du pétrole, de l'irrigation, du commerce, de la culture, des médias, du tourisme, etc.

Elle a ajouté que la réunion d'aujourd'hui du comité technique préparait la huitième session du comité, dans le cadre de son engagement à renforcer les relations de coopération.

L'ambassadeur Hussein Al-Amin, sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et président suppléant du comité, a affirmé l'intérêt du Soudan pour le renforcement des relations avec la Russie, soulignant la volonté des deux parties de mettre en oeuvre des accords conjoints. Il a ajouté que la réunion d'aujourd'hui visait à définir les priorités des projets en fonction de la situation et des besoins du pays, d'autant plus que celui-ci traverse une guerre dévastatrice qui a touché tous les secteurs économiques Il a ajouté : « Nous avons besoin de cette session pour renforcer le partenariat, et nous aspirons à ce qu'elle soit stratégique dans tous les domaines. »

Il a noté que la prochaine réunion du comité technique se tiendra à la fin de ce mois, soulignant que le gouvernement attache la plus grande importance aux travaux de ce comité et aux préparatifs de la huitième session.

Il a salué la position de la Russie à l'égard du Soudan, déclarant : « Nous constatons que les positions politiques russes soutiennent le Soudan dans les forums et plateformes internationaux et régionaux, et nous espérons que les résultats de la session seront pratiques, feront progresser les relations et serviront les secteurs économiques du pays. »