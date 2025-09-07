Soudan: Le président CST reçoit un message écrit du président égyptien

5 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a reçu mercredi un message écrit du président égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi concernant les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans tous les domaines.

Le message a été transmis par l'ambassadeur d'Égypte au Soudan, Hani Salah, en présence du sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin.

L'ambassadeur d'Égypte a déclaré que la réunion avait porté sur le renforcement des relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Il a également transmis une invitation officielle du président Al-Sissi à Al-Burhan pour assister à l'inauguration du Grand Musée égyptien le 1ér novembre.

Il a également souligné les efforts continus de l'Égypte pour soutenir la stabilité du Soudan, défendre sa souveraineté, coordonner les efforts sur les questions liées aux eaux du Nil et lancer des projets de reconstruction.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.