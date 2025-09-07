Soudan: Le président CST reçoit un message écrit du président égyptien

- Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a reçu mercredi un message écrit du président égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi concernant les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans tous les domaines.

Le message a été transmis par l'ambassadeur d'Égypte au Soudan, Hani Salah, en présence du sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin.

L'ambassadeur d'Égypte a déclaré que la réunion avait porté sur le renforcement des relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Il a également transmis une invitation officielle du président Al-Sissi à Al-Burhan pour assister à l'inauguration du Grand Musée égyptien le 1ér novembre.

Il a également souligné les efforts continus de l'Égypte pour soutenir la stabilité du Soudan, défendre sa souveraineté, coordonner les efforts sur les questions liées aux eaux du Nil et lancer des projets de reconstruction.