Soudan: Le ministre de la Justice rencontre le président de la Cour constitutionnelle

- Le ministre de la Justice, Dr Abdallah Dirif, a rencontré à son bureau le président de la Cour constitutionnelle, Dr Wahbi Mohamed Mukhtar.

La réunion a porté sur plusieurs questions liées au droit, à la consolidation des principes constitutionnels et à la protection des droits et libertés ainsi que les moyens de renforcer la coopération entre le ministère de la Justice et la Cour constitutionnelle dans le domaine judiciaire et de garantir la conformité de la législation aux principes constitutionnels protégés.

Dr Dirif a déclaré que la nomination du président de la Cour constitutionnelle constitue une étape importante vers le achèvement des institutions judiciaires.

Il a ajouté : « Le Dr Wahbi Mohamed Mukhtar est une figure juridique reconnue, dotée d'une riche expérience et d'une brillante carrière. Sa nomination à la présidence de la Cour constitutionnelle a été largement saluée par les milieux juridiques. ».