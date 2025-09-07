Soudan: Kabbashi préside une réunion du gouvernement et du Comité de sécurité de l'ouest Kordofan

5 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le général Shams-Addin Kabbashi, membre du Conseil de souveraineté de transition (CST) , a présidé mercredi à Al-Obeid, siège temporaire du gouvernement de l'État de l'ouest Kordofan, une réunion conjointe réunissant le gouvernement de l'État et son Comité de sécurité.

Le wali de l'ouest Kordofan Mohamed Adam Jayid, a déclaré que la réunion avait porté sur plusieurs questions cruciales, notamment les aspects humanitaires et les plans de libération de l'État de la milice rebelle des Forces de soutien rapide (FSR), dans le cadre des efforts en cours pour rétablir la sécurité et la stabilité dans l'État.

Jayid a réaffirmé la fermeté du gouvernement et du peuple de l'État, pleinement solidaires des forces armées dans la bataille de libération, ainsi que leur détermination à progresser vers l'ouest pour libérer les régions restantes du pays.

