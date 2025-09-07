Soudan: L'UA exprime sa solidarité avec les personnes touchées par les glissements de terrain dans le Jebel Marra.

5 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le président de la Commission de l'Union Africaine Mahmoud Ali Yusuf, a exprimé sa profonde sympathie aux personnes touchées et aux familles des victimes du tragique glissement de terrain dans la région du Jebel Marra, au Darfour.

Le communiqué publié aujourd'hui indique que le Président de la Commission de l'Union Africaine, M. Mahmoud Ali Yusuf, a appris avec une profonde tristesse le glissement de terrain tragique survenu le 31 août dans le village de Tarsin, dans l'État du Nord-Darfour,.

Dans sa déclaration, le président de l'UA a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées et sa profonde sympathie au peuple soudanais touché par cette tragédie. Il présente ses plus sincères condoléances à l'unique survivant dont la résilience inspire l'espoir.

Dans ces circonstances désastreuses, le Président de la Commission a réaffirmé la solidarité indéfectible de l'Union Africaine avec la population touchée et a appelé toutes les parties prenantes soudanaises à faire taire les armes et à s'unir pour faciliter l'acheminement rapide et efficace de l'aide humanitaire d'urgence à ceux qui en ont besoin.

