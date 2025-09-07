Ile Maurice: Yahna et Donovan - La relève en or de l'haltérophilie

5 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Mardi 2 septembre, sur le plateau, deux visages calmes mais déterminés parlent de ce qui les anime : l'haltérophilie. Yahna et Donovan s'expriment avec une timidité mêlée de fierté, en contraste avec leur gabarit déjà impressionnant.

Derrière leur attitude posée se cache un état d'esprit forgé par la discipline : rigueur quotidienne, barres chargées de poids et volonté de fer. C'est ce mélange qui leur permet de briller sur la scène régionale et internationale.

Yahna Soopal, élève de Grade 11 au collège Lorette de Curepipe, a décroché trois médailles de bronze et trois d'argent lors des Youth and Junior Championships à Accra, au Ghana, dans la catégorie des +86 kg. À la même compétition, Donovan Madanamootoo, en Grade 10 au St-Joseph College de Curepipe, a lui aussi brillé : trois médailles d'argent dans la catégorie des 88 kg. Aux Seychelles, lors des Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, il est revenu avec trois médailles d'or. À eux deux, ils totalisent déjà 12 médailles pour Maurice -- un palmarès impressionnant, mais qui ne reflète pas à lui seul les efforts consentis.

Car derrière les podiums se cachent des heures d'entraînement, la fatigue, les blessures et le stress des compétitions. «Il faut savoir se relever et se surpasser», confie Donovan.

Leur force ne réside pas uniquement dans leurs muscles. Elle vient aussi du soutien de leurs familles, de leurs entraîneurs et de quelques sponsors. Mais les deux jeunes ne mâchent pas leurs mots : Maurice pourrait faire davantage pour ses athlètes.

Leur ambition ? Que l'haltérophilie devienne plus qu'une passion, un véritable métier. En attendant, Yahna et Donovan portent haut les couleurs du pays. Et en les écoutant, calmes et solides, on comprend que l'avenir de l'haltérophilie mauricienne est entre de bonnes mains.

