Ile Maurice: Une belle manière de célébrer la «Tiny Forest» de Labourdonnais

Et si tu pouvais donner une voix aux arbres, aux fleurs et aux plantes qui t'entourent ? C'est l'idée originale du Château de Labourdonnais, à Mapou, qui lance un concours inédit, destiné aux enfants de cinq à 13 ans, qui consiste à créer une carte postale inspirée de sa «Tiny Forest».

À la fois ludique, artistique et éducatif, ce concours invite les jeunes à dessiner une plante endémique et à imaginer un message en faveur de la nature et de la biodiversité. Une belle façon d'allier créativité et protection de l'environnement. Suis-nous pour avoir plus de détails et surtout comprendre c'est quoi une «Tiny Forest» et son importance.

Un concours pas comme les autres

Ce concours, ouvert à toutes les écoles de Maurice, propose aux enfants de concevoir une carte postale de format A6 (10,5 x 14,8 cm). Le recto sera consacré à l'illustration - dessin, peinture, coloriage ou toute autre technique libre - tandis que le verso accueillera un message en faveur de la nature. Le but n'est pas seulement de montrer ses talents artistiques mais aussi de réfléchir à la manière dont nous pouvons protéger notre patrimoine naturel. Ce concours a été lancé à la fin août et les participants auront jusqu'au 31 octobre prochain pour s'inscrire. C'est au Château de Labourdonnais qu'ils devront adresser leurs oeuvres par voie postale. Ce concours est, comme le souligne Élodie Toulet, Leisure & Marketing Coordinator au château, «une belle opportunité pour les enfants de s'immerger dans notre Tiny Forest et de découvrir la richesse unique de la biodiversité mauricienne. Nous espérons que cette initiative suscitera curiosité et créativité, tout en sensibilisant les plus jeunes à la préservation de notre patrimoine naturel».

Une mini-forêt aux grands pouvoirs

Mais qu'est-ce qu'une Tiny Forest ? Le concept vient du biologiste japonais Akira Miyawaki, qui a développé une méthode permettant de créer des micro-forêts denses et résilientes en un temps record. L'idée est simple : planter de manière rapprochée un grand nombre d'espèces locales et endémiques, pour recréer un écosystème riche, capable de grandir rapidement et de résister au dérèglement climatique. La Tiny Forest du Château de Labourdonnais, inaugurée en 2024 en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Tiny Forest Mauritius, s'étend sur 90 m². Elle abrite 270 arbres représentant 57 variétés de plantes locales, toutes choisies pour leur importance écologique. Parmi elles, des espèces endémiques de Maurice - c'est-àdire qui n'existent nulle part ailleurs au monde et qui jouent un rôle crucial dans la survie de la biodiversité.

Pourquoi est-elle importante ?

Derrière ses allures de petit bosquet, la Tiny Forest remplit plusieurs missions essentielles: elle améliore la qualité de l'air, retient l'eau de pluie et restaure les sols dégradés. La Tiny Forest est ainsi un refuge pour la faune locale: oiseaux, insectes pollinisateurs et petits animaux y trouvent abri et nourriture. Elle se présente comme un soutien à l'agriculture : en favorisant la pollinisation et en enrichissant les sols, elle contribue à un meilleur équilibre écologique. Et cela ne s'arrête pas là, elle est aussi un bouclier contre le changement climatique : les arbres absorbent du carbone et participent à la régulation des températures. Enfin, elle est un espace pédagogique : en visitant cette forêt miniature, les élèves, familles et promeneurs découvrent la richesse de la flore mauricienne et comprennent mieux pourquoi il est vital de la protéger. Ainsi, tu comprends que la Tiny Forest de Labourdonnais n'est pas qu'un décor verdoyant : c'est un laboratoire vivant où chaque feuille, chaque racine et chaque graine racontent une histoire de résilience. \

Un héritage vivant à transmettre

De nombreuses plantes endémiques sont menacées de disparition à cause de l'urbanisation et du changement climatique. Protéger ces espèces, c'est préserver un trésor unique au monde. Le concours de cartes postales prend alors tout son sens: donner la parole aux enfants pour qu'ils deviennent les porte-parole de cette biodiversité fragile. À travers leurs dessins et messages, ils exprimeront ce que la nature inspire et pourquoi il est important de la défendre. Ce concours est donc une expérience éducative, un moment de découverte et un pas vers l'engagement écologique. Chaque carte postale réalisée sera comme un petit message envoyé à la nature, une promesse de la protéger et de la respecter. Tu pourras aussi laisser libre cours à ton imagination : et si un arbre pouvait parler, que dirait-il ? Peut-être qu'il demanderait de l'eau, qu'il raconterait l'histoire de ses racines ou qu'il chanterait la joie d'abriter des oiseaux... En participant, chaque enfant contribue non seulement à un concours artistique mais aussi à une aventure collective : celle de protéger et de faire connaître la biodiversité mauricienne. Alors, crayons, pinceaux et imagination à la main, laisse la nature parler à travers ta carte postale.

Tiny forest mauritius : planter pour demain

Partenaire du Château de Labourdonnais dans ce projet, l'organisation non gouvernementale Tiny Forest Mauritius est engagée depuis plusieurs années dans la reforestation et la valorisation des plantes endémiques de l'île. Elle crée des forêts urbaines et rurales qui deviennent de véritables réservoirs de biodiversité. Ces forêts, même de petite taille, grandissent vite et offrent de nombreux bénéfices écologiques.