Ile Maurice: Un investissement pour dynamiser l'écosystème numérique

Depuis janvier, Digitalgo, la jeune pousse mauricienne spécialisée dans la publicité en ligne, a intégré le programme d'accélération de La Turbine, incubateur reconnu pour son rôle clé dans le développement de l'innovation à Maurice. Cette étape importante intervient après un investissement stratégique de Rs 5 millions de Seed Capital, visant à soutenir la croissance et la consolidation de la start-up dans un marché numérique en pleine mutation.

Fondée en 2022, Digitalgo ambitionne de transformer le paysage digital en proposant une solution publicitaire locale adaptée aux spécificités du marché. La plateforme connecte efficacement les annonceurs avec les audiences mauriciennes via un réseau de sites web exclusivement locaux, tout en offrant aux éditeurs et créateurs de contenus une opportunité de monétisation simplifiée, transparente et équitable. L'objectif principal de cette initiative est double: relocaliser une partie significative des investissements publicitaires numériques, aujourd'hui captés majoritairement par des géants internationaux, et renforcer l'économie digitale locale.

Digitalgo se distingue par une technologie de gestion de campagnes en temps réel, conçue selon les standards mondiaux du programmatique, mais optimisée pour le contexte mauricien. La plateforme permet un ciblage précis, une facturation basée sur la visibilité réelle et un accès instantané aux données de performance. Pour les éditeurs locaux, elle offre des canaux de monétisation plus simples, tout en garantissant une transparence totale. Cette approche vise à maximiser les revenus des sites et créateurs locaux, tout en assurant une expérience utilisateur de qualité, sans compromis.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Julien Gonnin, fondateur et directeur général de Digitalgo, explique : «Nous avons fait le choix d'adapter les meilleures pratiques internationales à la réalité mauricienne. Notre ambition est claire : proposer une solution locale, efficace et accessible, conçue sur mesure pour notre marché. Toute la chaîne de valeur est localisée, des campagnes jusqu'aux revenus des éditeurs. La publicité digitale est le socle du web gratuit, mais dans un petit marché comme Maurice, les solutions internationales ne permettent pas une monétisation satisfaisante. Avec Digitalgo, nous voulons inverser cette tendance, en maintenant une partie des investissements chez nous.»

Domination internationale

L'investissement de Seed Capital dans Digitalgo ne se li- mite pas à un apport financier. Il traduit une volonté de soutenir une technologie innovante, capable de répondre aux besoins spécifiques du marché mauricien, tout en préparant l'expansion régionale. Fabrice Boullé, directeur de Seed Ca- pital, souligne : «Digitalgo se démarque par sa capacité à offrir une technologie de pointe, tout en intégrant finement les particularités locales. Notre engagement dépasse la simple finance : nous voulons bâtir un écosystème numérique mauricien plus fort, plus autonome.»

L'intégration de Digitalgo au programme d'accélération de La Turbine représente une étape stratégique pour la startup. Diane Maigrot, directrice générale de La Turbine, précise : «Notre rôle est d'identifier, structurer et faire grandir des projets à fort impact local. Digitalgo est une start-up ambitieuse, positionnée sur un segment clé, celui de la publicité en ligne, en proposant une solution locale face à la domination des plateformes internationales. Nous voulons encourager la collaboration entre start-up innovantes et entreprises établies, pour que l'innovation locale trouve toute sa place dans l'économie mauricienne.»

Grâce à cette levée de fonds et à son intégration à La Turbine, Digitalgo entend renforcer ses capacités technologiques, étoffer ses équipes et conquérir 5 % du marché local de la publicité digitale. La start-up prévoit également une expansion régionale, notamment en Afrique et dans d'autres marchés émergents, en s'appuyant sur des partenariats stratégiques pour pérenniser son modèle.