Ile Maurice: Navin Ramgoolam en Inde du 9 au 16 septembre

5 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Une nouvelle destination attend le Premier ministre. Navin Ramgoolam se rendra en visite d'État en Inde du 9 au 16 septembre prochain. Il rendra une visite de courtoisie à la présidente de la Grande Péninsule et aura des discussions avec son homologue Narendra Modi afin de renforcer l' «Enhanced Strategic Partnership ». Le Premier ministre se rendra également à Mumbai, à Varanasi, Ayodhya et Tirupati. À Mumbai, il participera à une rencontre économique. Ce séjour fait suite à la visite du Premier ministre indien, en mars de cette année, à Maurice. Il contribuera à renforcer les liens solides et durables entre l'Inde et Maurice.

Pendant so passage en Inde, le PM signera une série de Memorandum of Understanding (MoU) :

  • Accord pour la mise en oeuvre de la Phase II des Petits Projets de Développement pour un coût d'investissement total de Rs 500 millions. Les projets concernent principalement le développement socio-économique, en particulier la création d'infrastructures dans les secteurs de l'éducation, des soins de santé de base ou du développement communautaire.

-Accord dans le secteur de l'énergie, notamment pour la planification de la production et de la distribution d'électricité, y compris le transport de gaz naturel liquéfié, la distribution et la gestion des réseaux ; les énergies renouvelables etc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

-Accord entre le Conseil de la Recherche Scientifique et Industrielle de l'Inde et l'Institut Océanographique de Maurice pour la recherche et l'enseignement en sciences et technologies marines sur des questions relatives à l'océanographie et aux technologies ; et des travaux de recherche conjoints sur les hydrocarbures et les minéraux des fonds marins dans la Zone Économique Exclusive de Maurice, sous la coordination du Département des Plateaux Continentaux, de l'Administration des Zones Maritimes et de l'Exploration, entre autres.

-Accord MoU entre le ministère de la Fonction publique et Karmayogi Bharat sous l'égide du Department of Personnel and Training de l'Inde, visant une collaboration pour établir et renforcer un écosystème numérique de développement des capacités,

-Deux accords seront également échangés entre l'Université de Maurice et l'Indian Institute of Technology, Madras (Inde), ainsi qu'entre l'Université de Maurice et l'Indian Institute of Plantation Management, Bengaluru (Inde). Dans la foulée, l'Accord de Coopération Technique relatif à l'établissement d'une station de télémétrie, de Suivi et de télécommunications pour les satellites et véhicules de lancement, et à la coopération dans les domaines de l'espace, de la recherche, de la science et de leurs applications ; sera renouvelé.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.