Ile Maurice: Navin Ramgoolam en Inde du 9 au 16 septembre

Une nouvelle destination attend le Premier ministre. Navin Ramgoolam se rendra en visite d'État en Inde du 9 au 16 septembre prochain. Il rendra une visite de courtoisie à la présidente de la Grande Péninsule et aura des discussions avec son homologue Narendra Modi afin de renforcer l' «Enhanced Strategic Partnership ». Le Premier ministre se rendra également à Mumbai, à Varanasi, Ayodhya et Tirupati. À Mumbai, il participera à une rencontre économique. Ce séjour fait suite à la visite du Premier ministre indien, en mars de cette année, à Maurice. Il contribuera à renforcer les liens solides et durables entre l'Inde et Maurice.

Pendant so passage en Inde, le PM signera une série de Memorandum of Understanding (MoU) :

Accord pour la mise en oeuvre de la Phase II des Petits Projets de Développement pour un coût d'investissement total de Rs 500 millions. Les projets concernent principalement le développement socio-économique, en particulier la création d'infrastructures dans les secteurs de l'éducation, des soins de santé de base ou du développement communautaire.

-Accord dans le secteur de l'énergie, notamment pour la planification de la production et de la distribution d'électricité, y compris le transport de gaz naturel liquéfié, la distribution et la gestion des réseaux ; les énergies renouvelables etc.

-Accord entre le Conseil de la Recherche Scientifique et Industrielle de l'Inde et l'Institut Océanographique de Maurice pour la recherche et l'enseignement en sciences et technologies marines sur des questions relatives à l'océanographie et aux technologies ; et des travaux de recherche conjoints sur les hydrocarbures et les minéraux des fonds marins dans la Zone Économique Exclusive de Maurice, sous la coordination du Département des Plateaux Continentaux, de l'Administration des Zones Maritimes et de l'Exploration, entre autres.

-Accord MoU entre le ministère de la Fonction publique et Karmayogi Bharat sous l'égide du Department of Personnel and Training de l'Inde, visant une collaboration pour établir et renforcer un écosystème numérique de développement des capacités,

-Deux accords seront également échangés entre l'Université de Maurice et l'Indian Institute of Technology, Madras (Inde), ainsi qu'entre l'Université de Maurice et l'Indian Institute of Plantation Management, Bengaluru (Inde). Dans la foulée, l'Accord de Coopération Technique relatif à l'établissement d'une station de télémétrie, de Suivi et de télécommunications pour les satellites et véhicules de lancement, et à la coopération dans les domaines de l'espace, de la recherche, de la science et de leurs applications ; sera renouvelé.