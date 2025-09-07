Ile Maurice: Saga Jagai père et fils - partenaires d'affaires parfois suspects et voitures rutilantes

Alors que le surintendant de police Ashik Jagai était libéré après trois semaines de détention, au tour du fils, Allysaheb, de se retrouver en cellule. Pour blanchiment d'argent.

Un réseau de sociétés plus ou moins florissantes le lient à des partenaires, parfois suspects. Des jeunes qui ont connu la richesse en partant de rien, comme Wendip Appaya et qui roulent des voitures aussi rutilantes qu'une McLaren.... La Financial Crimes Commission pense que ce réseau d'entreprises vise à blanchir de l'argent du trafic de drogue.

Autre titre : un scandale secoue Roche-Bois. La maison d'un retraité aurait été vendue à son insu. Jusqu'en mars 2025, l'octogénaire vivait chez lui avant d'être transféré dans un foyer privé à Péreybère, géré par une jeune femme. Or, en juillet, la Sécurité sociale a révélé que l'établissement n'était pas enregistré légalement. Quelques semaines plus tard, la famille a découvert que la demeure avait été transférée à la gérante du foyer. Le retraité nie catégoriquement avoir signé l'acte de vente ou reçu le moindre paiement.

Enfin, les statistiques montrent une tendance à la hausse dans les départs des Mauriciens pour l'étranger, au premier semestre 2025.