Ile Maurice: À quel prix ?

Chaque ambassade dispose de sa propre grille en matière de Foreign Service Allowance (FSA) - par mois et en devises étrangères - inscrite dans le rapport du Pay Research Bureau : Addis-Abeba, Antananarivo, Pékin, Berlin, Bruxelles, Le Caire, Canberra, Dubaï, Genève, Islamabad, Djeddah, Kuala Lumpur, Londres, Maputo, Moscou, Mumbai, New Delhi, New York, Pretoria, Riyad, Washington et Paris. (Voir Tableau) La nouvelle ambassade au Japon viendra logiquement s'y ajouter.

Tableau *Taux de change indicatif au 4 septembre 2025 : Rs 54,5282 pour 1'euro.

En plus de la FSA, les ambassadeurs bénéficient d'une série d'allocations supplémentaires, dont certaines sont applicables aux membres de leur famille (époux ou épouse, ainsi qu'aux enfants jusqu'à l'âge de 20 ans.

En ce qui concerne la warm clothing allowance, dix destinations sont concernées : Pékin, Berlin, Bruxelles, Canberra, Genève, Londres, Moscou, New York, Paris et Washington. Au sujet de l'entertainment allowance, en plus des ambassadeurs, les Minister Counsellors, First Secretaries et Second Secretaries en bénéficient également. Par ailleurs, au cours de la période 2024-2025, le loyer et le coût des services publics varient d'une ambassade à l'autre.

