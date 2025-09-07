Ile Maurice: Dix-huit familles raccordées à l'eau et à l'électricité

Soulagement et émotion à Bambous. Après plus d'une décennie d'attente, 18 familles de Morcellement Limite de Bambous ont enfin été connectées à l'eau courante et à l'électricité. Le ministre des Services publics, Patrick Assirvaden, s'est rendu sur place, mercredi 3 septembre, pour constater la mise en service effective des branchements.

Privés de ces services essentiels depuis plus de dix ans, les habitants vivaient dans des conditions précaires. Informé du dossier en juillet, Patrick Assirvaden l'a suivi personnellement. «Il est inconcevable qu'en 2025 des familles entières soient encore contraintes de vivre sans eau courante ni électricité», a-t-il déclaré, qualifiant cette situation d'«inadmissible».

Pour les 18 foyers concernés, c'est une nouvelle vie qui commence. L'accès à l'eau potable et à l'électricité représente bien plus qu'un confort : il s'agit d'une condition indispensable pour l'éducation des enfants, l'hygiène, la santé et, plus largement, la dignité humaine. La visite ministérielle avait pour objectif de vérifier que les branchements soient bel et bien opérationnels. Patrick Assirvaden a assuré que son ministère continuera à suivre de près des dossiers similaires. «Nous devons faire en sorte qu'aucune famille ne soit laissée pour compte et que l'accès aux services de base demeure une priorité nationale», a-t-il insisté.

Après des années d'attente et d'incertitude, les habitants de Limit Avenue peuvent enfin tourner une page douloureuse de leur quotidien.

