Ile Maurice: Dix-huit familles raccordées à l'eau et à l'électricité

5 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Soulagement et émotion à Bambous. Après plus d'une décennie d'attente, 18 familles de Morcellement Limite de Bambous ont enfin été connectées à l'eau courante et à l'électricité. Le ministre des Services publics, Patrick Assirvaden, s'est rendu sur place, mercredi 3 septembre, pour constater la mise en service effective des branchements.

Privés de ces services essentiels depuis plus de dix ans, les habitants vivaient dans des conditions précaires. Informé du dossier en juillet, Patrick Assirvaden l'a suivi personnellement. «Il est inconcevable qu'en 2025 des familles entières soient encore contraintes de vivre sans eau courante ni électricité», a-t-il déclaré, qualifiant cette situation d'«inadmissible».

Pour les 18 foyers concernés, c'est une nouvelle vie qui commence. L'accès à l'eau potable et à l'électricité représente bien plus qu'un confort : il s'agit d'une condition indispensable pour l'éducation des enfants, l'hygiène, la santé et, plus largement, la dignité humaine. La visite ministérielle avait pour objectif de vérifier que les branchements soient bel et bien opérationnels. Patrick Assirvaden a assuré que son ministère continuera à suivre de près des dossiers similaires. «Nous devons faire en sorte qu'aucune famille ne soit laissée pour compte et que l'accès aux services de base demeure une priorité nationale», a-t-il insisté.

Après des années d'attente et d'incertitude, les habitants de Limit Avenue peuvent enfin tourner une page douloureuse de leur quotidien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.