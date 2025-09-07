Afrique de l'Est: L'Éthiopie appelle à une action régionale renforcée dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Addis-Abeba — L'Éthiopie a exhorté les pays à accorder une priorité majeure à la lutte contre le blanchiment d'argent et à encourager des approches novatrices pour combattre le financement du terrorisme en Afrique.

À l'occasion de la 50e réunion du Groupe de travail des hauts fonctionnaires du Groupe de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Afrique orientale et australe (GLAOA), qui se tient à Addis-Abeba, l'Éthiopie a exhorté les pays membres à faire de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme une priorité absolue.

Le GLAOA, qui regroupe 21 pays membres et dont le siège est à Dar es-Salaam (Tanzanie), oeuvre à renforcer la coopération régionale en matière de lutte contre les flux financiers illicites.

Ouvrant les travaux, la cheffe du cabinet du Premier ministre et ministre des Affaires du Cabinet, Alemtsehay Paulos, a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre les États membres pour faire face aux menaces croissantes liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

Elle a mis en avant la nécessité de consultations régulières, de la responsabilisation mutuelle et de l'échange d'expertise technique.

Alemtsehay, qui préside également le Comité national éthiopien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a insisté sur l'urgence de promouvoir des approches innovantes, moderniser les systèmes financiers, et améliorer la gouvernance pour endiguer les flux financiers illicites sur le continent.

Elle a rappelé que l'Éthiopie, sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, a fait de cette lutte un axe central de son programme de réformes.

Le pays a mis en place un comité national regroupant 23 institutions nationales, adoptant une approche pangouvernementale pour coordonner les efforts en matière de prévention, de supervision et de répression.

Grâce à ce mécanisme, l'Éthiopie a entrepris des réformes juridiques, renforcé ses cellules de renseignement financier, et accru les capacités des autorités de régulation et des forces de l'ordre.

Pour sa part, Fikile P. Zitha, secrétaire exécutive du GLAOA, a appelé à une coopération encore plus étroite entre les pays membres.

Elle a insisté sur la nécessité de rompre avec les approches traditionnelles pour relever efficacement les défis actuels, et a plaidé pour un changement de perception concernant la région souvent associée aux activités illicites.