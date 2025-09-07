Afrique de l'Est: L'Éthiopie accueille le premier festival international du palmier dattier dans la région d'Afar

Addis Ababa — Le premier Festival international du palmier dattier d'Éthiopie, un événement marquant qui met en avant l'industrie émergente du palmier dattier en Éthiopie, se déroule actuellement à Semera, dans l'État régional d'Afar.

Inauguré officiellement aujourd'hui, 26 août, le festival est organisé conjointement par le ministère de l'Agriculture, le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, le secrétariat général du Prix international Khalifa pour le palmier dattier et l'innovation agricole, et l'État régional d'Afar. La manifestation, qui en est maintenant à son troisième jour, a attiré une forte participation nationale et internationale.

Le festival vise à favoriser une concurrence saine entre les producteurs de palmiers dattiers éthiopiens, tout en encourageant l'innovation et la créativité afin d'améliorer la productivité et la qualité des variétés locales de dattes. Les organisateurs ont souligné que cette initiative vise non seulement à augmenter les revenus des agriculteurs, mais aussi à renforcer les systèmes de valorisation et de conditionnement, afin de positionner les dattes éthiopiennes sur les marchés internationaux.

Des délégués des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et d'autres grands pays producteurs de palmiers dattiers y participent, aux côtés de représentants d'organisations internationales et du secteur privé. L'événement offre une plateforme d'échange de connaissances, de promotion des investissements et de coopération régionale pour faire progresser l'industrie éthiopienne du palmier dattier.