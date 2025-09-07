Ethiopie: L'Éthiopie insiste sur le rôle stratégique des médias et de la communication dans la promotion de récits continentaux partagés.

Addis-Abeba — Un engagement fort des médias et de la communication jouerait un rôle crucial dans la construction d'un récit partagée et d'aspirations à une Afrique intégrée et prospère, a exhorté le ministre du service de la Communication, Legesse Tullu.

La 15e conférence de l'Association de communication de l'Afrique de l'Est (EACA), qui a réuni des universitaires, des praticiens et des décideurs politiques de toute la région de l'Afrique de l'Est et au-delà, se tient actuellement à Addis-Abeba.

La conférence de trois jours, intitulée « Médias et communication dans l'intégration de l'Afrique », vise à explorer les défis et les opportunités que représentent les médias et la communication dans le contexte des efforts d'intégration de l'Afrique.

Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Communication, Legesse Tulu, a indiqué que le rôle des médias et de la communication dans l'intégration de l'Afrique est une question urgente, alors que le continent progresse vers une intégration économique, politique et culturelle plus profonde grâce à l'Agenda 2063 de l'Union africaine, à la Zone de libre-échange continentale africaine et à d'autres initiatives régionales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, la construction de récits unifiés, mettant en avant une identité et un destin communs, des défis et des aspirations essentiels à la réalisation d'une Afrique intégrée et prospère, ne peut se faire sans le soutien et l'engagement sérieux des médias et de la communication.

« Il est impératif aujourd'hui, à un moment critique, d'inciter les médias et la communication à promouvoir et à soutenir l'intégration régionale et continentale », a-t-il souligné.

Selon le ministre, les médias et la communication ne sont pas seulement des canaux d'information, mais aussi des passerelles de compréhension, des outils d'autonomisation et des piliers pour bâtir des sociétés inclusives et pacifiques.

Le gouvernement éthiopien croit qu'une communication efficace est essentielle pour renforcer l'identité commune, favoriser la collaboration entre les nations et permettre aux Africains de raconter leurs propres histoires avec leurs propres voix.

Ainsi, l'Éthiopie, forte de sa conviction et de son engagement indéfectible en faveur d'une Afrique intégrée, continue de déployer des efforts pour renforcer ses liens avec les pays d'Afrique de l'Est et au-delà, grâce à la connectivité des infrastructures, aux relations interpersonnelles et à la coopération économique.

De plus, le gouvernement est convaincu et continue de plaider en faveur d'une maison de presse continentale, essentielle non seulement à l'intégration africaine, mais aussi pour raconter notre propre histoire au monde, a souligné le ministre Legesse.

La présidente de l'Association de communication d'Afrique de l'Est, la professeure Margaret Jjuuko, a déclaré que ce thème, qui met l'accent sur le rôle des médias et de la communication dans l'intégration de l'Afrique, constitue un programme opportun et crucial qui résonne profondément avec les aspirations collectives à une Afrique unifiée et prospère.

L'exploration de stratégies innovantes pour relever les défis actuels en matière de médias et de communication, le partage des connaissances et la création de partenariats feraient avancer le programme d'intégration de l'Afrique, a-t-elle noté.

Jjuuko a appelé à la collaboration entre les parties prenantes afin d'exploiter le pouvoir des médias et de la communication pour bâtir un avenir meilleur pour l'Afrique.

Pour sa part, Abdulaziz Dino, directeur du département Médias et Communication de l'Université d'Addis-Abeba, a mis l'accent sur les principaux éléments favorables, les préoccupations et les interventions potentielles concernant les nouveaux médias et la communication pour l'intégration de l'Afrique.

Il a souligné que l'évolution rapide de l'environnement de la communication numérique a permis une production et une consommation massives et décentralisées de contenus en Afrique, et qu'une grande partie du public africain peut accéder et échanger des contenus de différents types et points de vue.

Abdulaziz a en outre appelé les chercheurs en médias et communication à trouver les moyens non seulement d'exploiter les opportunités offertes par les nouvelles technologies, mais aussi de relever les défis.