Ethiopie: L'achèvement du Grand Barrage de la Renaissance reflète sa confiance en sa capacité à réaliser de vastes projets futurs - Chercheurs

Addis-Abeba — L'achèvement réussi du Grand Barrage renforce la confiance nationale et positionne l'Éthiopie pour entreprendre de futurs projets de développement d'envergure selon les chercheurs.

S'adressant à la société de média Fana, ils ont souligné que le Grand barrage représente non seulement une avancée majeure dans les domaines de l'énergie et des infrastructures, mais aussi une démonstration de la résilience et de la capacité de l'Éthiopie à réaliser des projets ambitieux.

À quelques jours de son inauguration officielle, le barrage est salué comme un tournant dans le développement du pays.

Abdella Kemal, président intérimakire de l'Université Arba Minch et spécialiste de la diplomatie de l'eau, a noté que les Éthiopiens, tant au pays qu'à l'étranger, s'unissaient pour faire du Grand barrage de la renaissance un symbole de fierté et d'autonomie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que le projet avait résisté à d'importantes pressions externes, mais avait néanmoins prévalu, prouvant la capacité de l'Éthiopie à surmonter les obstacles et établissant un précédent pour les futures initiatives de développement.

Il a également souligné que l'expérience acquise grâce au barrage servirait de base au pays pour exploiter plus efficacement ses ressources naturelles dans les années à venir.

Tilahun Liben, professeur de relations internationales et de diplomatie, a décrit le Grand barrage comme la « seconde victoire d'Adwa » de l'Éthiopie, soulignant comment le barrage reflète la détermination collective, l'unité et la résilience du peuple éthiopien.

Il a souligné que les citoyens de tout le pays ont contribué au projet, en faisant une véritable expression de solidarité et d'engagement nationaux.

Les universitaires ont affirmé que le Grand barrage est plus qu'un projet d'infrastructure mais que c'est une histoire d'unité, de patriotisme et d'identité partagée.

Ils ont exprimé que son succès, obtenu grâce à une large participation du public et à la détermination nationale, restera un héritage durable et une source d'inspiration pour les générations à venir.