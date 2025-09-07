Ethiopie: Les chefs des forces aériennes éthiopiennes et pakistanaises s'engagent à consolider la coopération militaire bilatérale

Addis Ababa — Le commandant de l'armée de l'air éthiopienne, le lieutenant-général Yilma Merdassa, et le chef d'état-major de l'armée de l'air pakistanaise, le maréchal Zaheer Ahmed Baber Sidhu, se sont engagés à consolider la coopération entre les deux armées de l'air.

Le lieutenant-général Yilma Merdassa s'est rendu aujourd'hui à Islamabad, au Pakistan, pour une visite officielle.

À son arrivée, un contingent de l'armée de l'air pakistanaise, élégamment vêtu, lui a présenté la garde d'honneur.

Lors de leur rencontre, les deux dignitaires ont eu des échanges approfondis sur des sujets d'intérêt professionnel et ont réaffirmé leur détermination à renforcer la coopération entre les deux armées de l'air.