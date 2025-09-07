Ethiopie: Les chefs des forces aériennes éthiopiennes et pakistanaises s'engagent à consolider la coopération militaire bilatérale

28 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le commandant de l'armée de l'air éthiopienne, le lieutenant-général Yilma Merdassa, et le chef d'état-major de l'armée de l'air pakistanaise, le maréchal Zaheer Ahmed Baber Sidhu, se sont engagés à consolider la coopération entre les deux armées de l'air.

Le lieutenant-général Yilma Merdassa s'est rendu aujourd'hui à Islamabad, au Pakistan, pour une visite officielle.

À son arrivée, un contingent de l'armée de l'air pakistanaise, élégamment vêtu, lui a présenté la garde d'honneur.

Lors de leur rencontre, les deux dignitaires ont eu des échanges approfondis sur des sujets d'intérêt professionnel et ont réaffirmé leur détermination à renforcer la coopération entre les deux armées de l'air.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.