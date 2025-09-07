Sud-Soudan: Une délégation éthiopienne transmet le message du Premier ministre Abiy Ahmed au président Salva Kiir du Soudan du Sud

Addis Ababa — Une délégation éthiopienne de haut niveau, dirigée par le ministre des Finances Ahmed Shide et comprenant l'ambassadeur Girma Biru, conseiller spécial pour les affaires économiques auprès du Premier ministre, a transmis aujourd'hui un message du Premier ministre Abiy Ahmed au président Salva Kiir Mayardit du Soudan du Sud.

Le vice-président du pôle économique du Soudan du Sud, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances et de la Planification, le ministre des Affaires présidentielles et le gouverneur de la Banque central étaient présents à la réunion.

Au cours de la réunion, le ministre Shide a exprimé l'engagement du Premier ministre Abiy à approfondir les liens historiques et durables entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud, soulignant les liens forgés par une histoire commune.

Le président Kiir a exprimé sa gratitude pour le message et a réaffirmé la relation solide et de longue date entre les deux nations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La délégation a également eu des discussions productives avec le Dr Benjamin Bol Mel, vice-président du pôle économique du Soudan du Sud, portant sur des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun.

Les discussions ont porté sur la mise en oeuvre d'une coopération économique conjointe et d'investissements dans les infrastructures, notamment sur les réseaux routiers, les lignes de transport d'électricité et les télécommunications.

Les deux parties ont convenu d'accélérer les initiatives conjointes en matière d'infrastructures, notamment le projet routier Pagak-Maiwut-Mthiang-Paloch, afin de renforcer la connectivité et l'intégration économique.

La coopération dans les domaines de l'énergie, de l'aviation, des télécommunications et du secteur bancaire a également été explorée afin de renforcer les liens économiques, conformément à la relation politique stratégique.

Les discussions, auxquelles ont participé le ministre des Finances et de la Planification du Soudan du Sud, le gouverneur de la Banque centrale et le directeur exécutif du cabinet du vice-président, ont souligné l'importance d'un suivi étroit de la mise en oeuvre des projets afin de garantir la réalisation des objectifs communs de coopération économique et d'intégration régionale.

Cette visite renforce l'engagement de l'Éthiopie et du Soudan du Sud à consolider leur partenariat et à promouvoir la collaboration pour une prospérité mutuelle.