Afrique de l'Est: L'Éthiopie signe un contrat d'engrais de 2,5 milliards de dollars avec le groupe Dangote pour renforcer la sécurité alimentaire

Addis Ababa — L'Éthiopie a conclu un accord d'investissement de 2,5 milliards de dollars avec le groupe africain Dangote pour la construction d'un complexe de production d'engrais. Ce projet a été salué par le Premier ministre Abiy Ahmed comme un tournant dans la transformation agricole du pays et sa quête de souveraineté alimentaire.

L'accord d'investissement des actionnaires pour le complexe de production d'engrais, signé entre Ethiopian Investment Holdings et le groupe Dangote, ouvrira la voie à une usine capable de produire jusqu'à trois millions de tonnes d'engrais par an. Ce projet devrait faire de l'Éthiopie l'un des plus grands producteurs d'engrais au monde, réduisant ainsi sa dépendance aux importations et stabilisant l'approvisionnement des agriculteurs confrontés à des pénuries depuis longtemps.

Le Premier ministre Abiy a déclaré que le projet créerait des emplois, stimulerait la productivité et renforcerait la compétitivité de l'Éthiopie en Afrique. « Cette initiative est une étape décisive dans notre cheminement vers la souveraineté alimentaire et reflète notre engagement à réaliser des investissements stratégiques au service de notre population et de notre avenir », a-t-il déclaré.

Après la cérémonie de signature à Addis-Abeba, le gouvernement a annoncé qu'une cérémonie officielle d'inauguration aurait lieu sur le site du projet, soulignant sa détermination à mener à bien ce projet « pour nos agriculteurs, pour notre économie et pour l'avenir de l'Éthiopie », a ajouté le Premier ministre.