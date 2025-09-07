Ethiopie: Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères souligne les efforts de l'Éthiopie en faveur de solutions menées par l'Afrique sur la scène internationale.

Addis Ababa — L'Éthiopie joue un rôle moteur dans la promotion de solutions africaines aux enjeux internationaux et régionaux clés, a déclaré aujourd'hui à la presse le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew.

Lors d'une conférence de presse, il a souligné les préparatifs de l'Éthiopie en vue des prochains sommets majeurs, les progrès réalisés concernant le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) et les efforts déployés pour protéger les citoyens à l'étranger.

L'ambassadeur Nebiat a commencé par présenter le deuxième sommet Afrique-CARICOM, qui se tiendra à Addis-Abeba les 6 et 7 septembre 2025, sous le thème « Partenariat transcontinental pour les réparations en faveur des Africains et des personnes d'ascendance africaine ».

Il a déclaré que ce sommet vise à renforcer la coopération entre les États membres de l'Union africaine et les pays de la Communauté des Caraïbes, à promouvoir une voix unifiée sur les réparations dans les forums multilatéraux, à renforcer la collaboration Sud-Sud et à promouvoir des approches coordonnées face aux défis communs.

Il s'est ensuite adressé au deuxième Sommet africain sur le climat (ACS2), prévu à Addis-Abeba du 8 au 10 septembre 2025. Le sommet, dont le thème est « Accélérer les solutions climatiques mondiales : Financer le développement résilient et vert de l'Afrique », réunira des dirigeants, des décideurs politiques et des experts du climat du monde entier.

L'Ambassadeur Nebiat a souligné le rôle de l'Éthiopie dans la promotion des initiatives africaines en matière d'énergies renouvelables, de résilience climatique et de développement durable, insistant sur la nécessité de passer du plaidoyer climatique à une action concrète pour relever les défis urgents du continent.

Concernant le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne, l'Ambassadeur Nebiat a décrit son achèvement comme un symbole de l'autonomie africaine et du développement régional. Il a réitéré l'engagement de l'Éthiopie envers l'Accord-cadre de coopération (ACC) et a appelé à une utilisation équitable et raisonnable des ressources partagées.

Il a souligné que les nations africaines doivent collaborer par le dialogue et l'accord mutuel pour gérer leurs ressources et façonner leur avenir collectif.

Enfin, le porte-parole du MAE a abordé la diplomatie citoyenne, indiquant que 951 citoyens éthiopiens étaient rentrés du Myanmar grâce aux efforts soutenus du gouvernement.

Il a mis en garde les citoyens contre les itinéraires de voyage dangereux et les a exhortés à ne rechercher qu'un emploi légal à l'étranger afin de se protéger de la traite des êtres humains et d'autres risques.