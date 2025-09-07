Ethiopie: Le milliardaire Aliko Dangote décrit l'Éthiopie comme une destination de choix pour les investissements dans les engrais

28 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, qui a conclu un partenariat de 2,5 milliards de dollars avec le gouvernement éthiopien pour la construction de l'une des plus grandes usines d'engrais au monde, a salué l'Éthiopie comme un pôle clé pour les investissements dans ce secteur.

En présence du Premier ministre Abiy Ahmed, Ethiopian Investment Holdings et Dangote Industries Limited ont signé un accord d'investissement entre actionnaires dans un complexe d'engrais.

« L'investissement vise à produire environ 3 millions de tonnes d'urée par an, une étape majeure pour passer de zéro à 3 millions de tonnes, soit bien plus que la consommation actuelle de l'Éthiopie. C'est un projet gigantesque », a déclaré Dangote.

Il a ajouté : « Aujourd'hui, 3 millions de tonnes d'engrais équivalent à la production d'urée au Nigeria, qui est d'ailleurs la deuxième plus grande usine d'urée au monde.»

« Nous livrons donc en trois ans. L'Éthiopie est une excellente destination. Elle possède la matière première. La matière première pour la production d'urée est le gaz naturel. Et si vous n'utilisez pas cette matière première, vous finissez par acheter de l'urée tous les jours, l'importer et la livrer en retard.»

Le milliardaire a également salué les efforts déployés par l'Éthiopie, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, pour révolutionner et développer le secteur agricole.

« Son Excellence, le Premier ministre Abiy Ahmed, est, je crois, un dirigeant visionnaire. Il s'engage actuellement à développer massivement le secteur, à stimuler l'agriculture et à assurer la prospérité de l'Éthiopie », a-t-il souligné.

Selon lui, son entreprise produira toute la gamme d'engrais en Éthiopie.

« L'Éthiopie deviendra ainsi un exportateur net, et non plus un importateur. Nous sommes déjà présents dans le ciment ici, nous veillerons donc à ne pas subir de régression même dans ce secteur. Nous poursuivons notre expansion et nous étudions les opportunités d'or, qui constituent pour nous de nouveaux débouchés. »

Il a ajouté que l'Éthiopie s'ouvre véritablement aux entreprises et aux investissements, ajoutant qu'il est de notre devoir, à nous, Africains, de garantir sa réussite.

« Les étrangers ne viendront pas développer leur économie, mais je ne suis pas un étranger. Je suis Africain, et le siège de l'Union africaine est ici. L'Éthiopie est donc véritablement africaine, et c'est pourquoi je me sens obligé de venir contribuer à sa croissance et à sa prospérité. »

