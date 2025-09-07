Ethiopie: L'achèvement du Grand barrage de la Banque mondiale marque l'autonomie de l'Afrique et le développement régional, selon le ministère des Affaires étrangères

Addis Ababa — L'achèvement du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est un puissant symbole d'autonomie africaine et de développement régional, a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew.

Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, l'ambassadeur Nebiat a mis en avant le prochain deuxième Sommet Afrique-CARICOM, le deuxième Sommet africain sur le climat (AEC2) et l'inauguration du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

Le deuxième Sommet Afrique-CARICOM se tiendra à Addis-Abeba les 6 et 7 septembre 2025 sous le thème « Partenariat transcontinental pour les réparations en faveur des Africains et des personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations », a-t-il déclaré.

Le deuxième sommet de la CARICOM renforcera les liens croissants entre l'Afrique et les personnes d'ascendance africaine afin de rechercher des réparations et de développer une voix commune sur cette question dans les forums multilatéraux, a-t-il ajouté.

Ce sommet devrait renforcer la coopération Sud-Sud tout en promouvant une approche unifiée face aux défis communs.

En collaboration avec l'Union africaine, l'Éthiopie accueillera également le deuxième Sommet africain sur le climat, qui réunira des dirigeants, des décideurs politiques et des experts du climat du monde entier du 8 au 10 septembre 2025 à Addis-Abeba.

Ayant pour thème : « Accélérer les solutions climatiques mondiales : Financer le développement résilient et vert de l'Afrique », le sommet vise à promouvoir les initiatives africaines en matière d'énergies renouvelables, de résilience climatique et de développement durable, a-t-il déclaré.

En tant que pays hôte, l'Éthiopie a insisté sur la nécessité de passer de l'activisme climatique à des actions concrètes pour lutter efficacement contre les impacts du changement climatique sur le continent, a souligné le porte-parole.

Par ailleurs, l'ambassadeur Nebiat a décrit l'achèvement du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne comme un symbole de l'autonomie africaine et du développement régional.

Le barrage témoigne de la capacité des Africains à mener à bien des projets de grande envergure grâce à leurs propres ressources et capacités, a-t-il souligné.

Rappelant l'engagement de l'Éthiopie à mettre en oeuvre l'Accord-cadre de coopération (ACC), le porte-parole a appelé à une utilisation équitable et raisonnable des ressources partagées, soulignant que les traités coloniaux sur le partage du Nil sont nuls et inacceptables au XXIe siècle.

Les États africains doivent collaborer pour gérer leurs ressources et déterminer leur propre destin par le dialogue et l'accord mutuel, a-t-il souligné.

En matière de diplomatie citoyenne, le porte-parole a révélé que 951 citoyens éthiopiens étaient rentrés du Myanmar grâce aux efforts soutenus du gouvernement.

Il a exhorté les citoyens cherchant un emploi à l'étranger à suivre uniquement les procédures légales afin de se protéger de la traite des êtres humains et les a mis en garde contre les itinéraires dangereux.