Ethiopie: En Éthiopie, le nouveau contrat de 2,5 milliards de dollars conclu avec Dangote stimulera l'agriculture, l'industrie et l'exploitation minière

29 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le ministre des finances, Ahmed Shide, a annoncé que l'accord signé entre Ethiopian Investment Holdings et Dangote Industries Limited pour la création d'un complexe d'engrais à base d'urée d'une valeur de 2,5 milliards de dollars contribuera de manière significative au développement des secteurs agricole, industriel et minier de l'Éthiopie.

Cet accord historique, signé aujourd'hui en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, devrait transformer le secteur agricole éthiopien et stimuler la croissance des secteurs minier et industriel en développant les ressources en gaz naturel du pays.

Le ministre a décrit le projet comme une nouvelle "renaissance" pour la nation, visant à mettre fin à la dépendance de l'Éthiopie à l'égard des engrais importés, à économiser un milliard de devises et à faire du pays une plaque tournante régionale pour la production d'engrais.

L'accord prévoit la construction d'une usine d'engrais à grande échelle dans la ville de Gode, située dans la région Somali, a indiqué le ministre.

Il a précisé que l'usine utilisera du gaz naturel provenant des champs de Calub et Hilala, qui sera transporté jusqu'au site par un gazoduc. Cette utilisation stratégique des ressources nationales est un élément clé de la vision à long terme du projet.

Le ministre des finances, M. Ahmed, a déclaré que l'usine se concentrera dans un premier temps sur la satisfaction de la demande intérieure, ce qui constitue une étape cruciale vers l'autosuffisance nationale en matière d'agriculture.

Toutefois, au fil du temps, à mesure que la capacité de production augmentera, le complexe commencera à exporter des engrais vers les pays voisins. "Cela permettra non seulement de renforcer la stratégie de substitution des importations du pays, mais aussi de positionner l'Éthiopie comme un acteur majeur sur le marché régional.

Selon le ministre, l'Éthiopie dépense chaque année un milliard de dollars pour importer des engrais afin de stimuler sa productivité agricole. Cette nouvelle usine devrait permettre d'éliminer ces dépenses massives et de libérer des réserves de change essentielles.

L'accord devrait également servir de catalyseur pour un développement significatif dans la région, en créant des emplois et en améliorant les infrastructures, a déclaré M. Ahmed.

« Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux déployés par l'administration du Premier ministre Abiy Ahmed pour attirer des projets de développement stratégiques à grande échelle qui renforcent les capacités nationales et accélèrent la croissance économique », a ajouté le ministre Ahmed.

Il a salué l'accord comme une étape historique, le comparant à la progression actuelle du Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Il estime que ce projet recèle un immense potentiel pour libérer la puissance économique de l'Éthiopie et apporter la prospérité à son peuple.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
