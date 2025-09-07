Ethiopie: Le Vice-Premier ministre Temesgen a exhorté les Africains à s'unir contre la criminalité transfrontalière.

29 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les Africains doivent s'unir pour lutter contre la criminalité transfrontalière qui menace notre souveraineté, notre richesse et notre avenir, a exhorté le Vice-Premier ministre éthiopien, Temesgen Tiruneh.

La 25e Conférence ministérielle de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Est et australe a débuté aujourd'hui à Addis-Abeba.

Le Vice-Premier ministre a noté : « Notre continent est mis à l'épreuve par des menaces en constante évolution : flux financiers illicites, blanchiment d'argent, financement du terrorisme, etc. Ces crimes privent nos citoyens d'opportunités, entravent nos aspirations continentales et freinent nos progrès.

Et parce qu'ils traversent les frontières, aucune nation ne peut les vaincre seule.»

L'Éthiopie a mis en place un comité national pour lutter contre ce problème, a déclaré Temesgen, ajoutant : « Nous continuerons à renforcer nos efforts, en collaboration avec nos populations, nos pays frères et nos partenaires, pour protéger notre avenir et assurer le progrès de l'Afrique. »

Des ministres de 21 pays, parmi lesquels le vice-président et le ministre des Finances du Botswana, se sont réunis avec des parties prenantes d'institutions internationales et continentales de premier plan pour la Conférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Est et australe.

