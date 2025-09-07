Afrique: La 25e conférence ministérielle d'Afrique orientale et australe sur la lutte contre le blanchiment de capitaux débute à Addis-Abeba

29 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La 25e conférence ministérielle d'Afrique orientale et australe sur la lutte contre le blanchiment d'argent a débuté aujourd'hui à Addis-Abeba.

Des ministres de 21 pays, dont le vice-président et ministre des finances du Botswana, se sont réunis avec des acteurs d'institutions internationales et continentales de premier plan pour la conférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Est et en Afrique australe.

La conférence a débuté officiellement dans la salle de conférence de la CEA, en présence du vice-premier ministre Temesgen Tiruneh et d'autres hauts fonctionnaires.

