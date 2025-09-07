Afrique: Impliquer davantage le secteur privé est crucial pour garantir un système financier solide et renforcer la sécurité régionale en Afrique - GLAOA.

Addis-Abeba — Ahmed Shide, président du Conseil des ministres du Groupement de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Afrique orientale et australe (GLAOA) et ministre éthiopien des Finances, a souligné que le renforcement de la coopération régionale, notamment par une implication accrue du secteur privé, est indispensable pour bâtir un système financier robuste et assurer la sécurité dans la région.

L'Éthiopie accueille actuellement plusieurs événements importants : la 50e réunion du Groupe de travail des hauts fonctionnaires du GLAOA, la 25e réunion du Conseil des ministres ainsi que le 8e Forum de dialogue entre le gouvernement et le secteur privé.

La 25e réunion du Conseil des ministres du GLAOA s'est ouverte aujourd'hui au siège de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) des Nations Unies.

Parmi les participants figurent le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh, le vice-président du Botswana Ndaba Nkosinathi, le ministre des Finances Ahmed Shide, le secrétaire exécutif du GLAOA Fiakal Zita, le directeur général du Service de renseignement financier Muluken Amare, ainsi que plusieurs autres responsables et experts régionaux.

Lors de son intervention, le ministre Ahmed Shide a rappelé que cette plateforme représente un atout majeur pour l'ensemble des pays membres et pour la région.

Il a insisté sur la responsabilité collective de lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude et le financement du terrorisme.

Pour lui, prévenir ces délits est essentiel non seulement pour garantir la sécurité régionale, mais aussi pour attirer des investissements fiables.

Si certains pays membres enregistrent déjà des progrès significatifs grâce aux efforts du GLAOA, d'autres continuent à rencontrer des difficultés.

Pour réaliser pleinement la vision du groupement, Ahmed Shide a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération régionale afin de casser la chaîne des activités criminelles.

Il a également souligné que le développement des partenariats public-privé est crucial pour renforcer l'unité régionale.

Enfin, il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à poursuivre et intensifier ses efforts de collaboration avec les autres membres pour atteindre les objectifs de l'ESAAMLG.