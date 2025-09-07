Afrique de l'Est: L'Éthiopie réaffirme son engagement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière

Addis Ababa — L'Éthiopie s'est fermement engagée à prévenir le blanchiment d'argent et le blanchiment des produits du crime, a déclaré le directeur général du service de sécurité financière, Muluken Amare.

Le pays accueille actuellement la 50e réunion des experts de haut niveau, la 25e réunion ministérielle et le 8e forum de dialogue public-privé du groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe (ESAAMLG) à la Commission économique pour l'Afrique.

S'exprimant lors de la réunion, le directeur général a noté que l'Éthiopie travaille en étroite collaboration avec l'ESAAMLG et d'autres parties prenantes pour renforcer les institutions financières et prévenir les flux financiers illicites, y compris le financement du terrorisme.

Les réunions en cours démontrent l'engagement de l'Éthiopie à mettre en place des garanties financières solides, a-t-il ajouté.

Selon lui, les décisions prises lors de la réunion permettront d'apporter une réponse régionale coordonnée allant au-delà des institutions nationales.

Le secrétaire général adjoint du Groupe d'action financière (GAFI), Ashish Kumar, a souligné la gravité du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, les qualifiant de crimes qui affaiblissent fondamentalement la capacité financière des nations.

Il a révélé que l'Afrique perdait jusqu'à 90 milliards de dollars par an à cause du blanchiment d'argent, ce qui équivaut à 3,7 % du PIB du continent.

M. Kumar a également souligné que la lutte contre la criminalité financière ne se limitait pas à l'arrestation des délinquants.

Il est nécessaire d'assurer un développement durable, de faire respecter l'État de droit, d'indemniser les victimes, de mettre en place des institutions crédibles, de protéger les citoyens et de créer un environnement sûr pour les investissements, a-t-il déclaré.

Pour y parvenir, il est nécessaire de rendre le groupe de travail de l'ESAAMLG inclusif, rapide et transfrontalier, sûr et axé sur la recherche.

Le renforcement des capacités institutionnelles permettrait également à l'Afrique de se faire entendre plus clairement dans les forums financiers internationaux.

Le directeur général a conclu en affirmant l'engagement du GAFI à travailler avec les États membres de l'ESAAMLG pour renforcer la capacité collective de la région à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.