Ethiopie: Addis-Abeba accueille la deuxième Semaine du climat pour traduire les engagements mondiaux en actions concrètes et rallier les dirigeants africains avant la COP30

Addis Ababa — La deuxième semaine du climat (SC2) s'est officiellement ouverte aujourd'hui à Addis-Abeba, réunissant une délégation de haut niveau comprenant le président éthiopien Taye Atskeselassie et le président de la Commission de l'Union africaine Mahmoud Ali Youssouf.

Cet événement d'une semaine, qui se déroule sous le thème « Dialogues pour l'ambition et la mise en oeuvre », vise à combler le fossé entre les décisions mondiales en matière de climat et les actions concrètes sur le terrain.

La 2SC est stratégiquement programmée avant le deuxième Sommet africain sur le climat (2SAC) et servira de plateforme cruciale pour unifier l'agenda climatique de l'Afrique et amplifier ses priorités sur la scène mondiale avant la COP30, la conférence des Nations unies sur le climat qui se tiendra au Brésil.

Une série d'événements sera organisée afin de présenter les solutions locales qui font progresser les efforts de mise en oeuvre dans le cadre de l'accord de Paris.

L'événement, intitulé « Dialogues pour l'ambition et la mise en oeuvre », attirera des représentants des parties et un large éventail de parties prenantes, créant ainsi un environnement de dialogue mondial et inclusif.

Il couvrira plusieurs domaines critiques, notamment le renforcement des capacités en matière de financement climatique, la promotion des discussions sur la mobilisation de financements pour les besoins d'adaptation et la promotion de l'objectif mondial d'adaptation (GGA) en vue de la COP30.

Il sera également question du financement panafricain de la lutte contre le changement climatique, des transitions énergétiques et du rôle des communautés locales dans le processus de la CCNUCC.

En outre, des dialogues public-privé permettront aux participants d'échanger sur le financement de l'adaptation, en mettant l'accent sur les défis et les besoins spécifiques de l'Afrique.

Les stratégies de l'Éthiopie visant à accélérer la mise en oeuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) grâce aux marchés du carbone en Afrique seront également abordées.