Ethiopie: Le président Taye appelle les acteurs à lever les obstacles au financement de la lutte contre le changement climatique

Dans le discours qu'il a prononcé aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture officielle de la deuxième semaine climatique des Nations unies, le président Taye Atske Selassie a appelé les acteurs de la lutte contre le changement climatique à s'attaquer aux obstacles bureaucratiques qui entravent les progrès en matière de financement de la lutte contre le changement climatique.

Soulignant que l'obstacle le plus important est l'imprévisibilité et l'inaccessibilité des fonds climatiques, le président Taye a insisté sur la nécessité d'étayer les promesses par des engagements concrets et des dispositions de financement.

"De nombreux pays sont aux prises avec des niveaux d'endettement insoutenables et un système financier mondial dépassé et inéquitable. Il est donc pratiquement impossible de renforcer la résilience climatique tout en étant accablé par des contraintes financières", a-t-il déclaré.

Le président a présenté un programme de coopération pour le financement de la lutte contre le changement climatique qui nécessite une stratégie de sauvetage majeure et des mesures audacieuses, en particulier pour les pays du Sud, où l'accès à des fonds adéquats est un défi permanent.

Il a souligné le soutien apporté à la feuille de route, qui vise à mobiliser 1 500 milliards de dollars par an d'ici à 2030, en la présentant comme un investissement essentiel pour l'avenir de la planète.

"Il est essentiel de simplifier l'accès aux fonds. J'appelle tous les acteurs à éliminer les barrières bureaucratiques qui entravent nos progrès", a-t-il affirmé.

Le président Taye a fait remarquer que cette deuxième semaine du climat, ainsi que le prochain sommet africain sur le climat, représentent un moment crucial qui influencera les futurs sommets sur le climat, y compris la COP30 au Brésil.