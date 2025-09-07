Ethiopie: Les Nations unies appellent à une action renforcée en faveur du climat à l'occasion de la deuxième Semaine du climat à Addis-Abeba

Addis Ababa — La secrétaire exécutive adjointe de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Noura Hamladji, a exhorté la communauté mondiale à intensifier l'action et le financement en faveur du climat, en soulignant le potentiel de l'Afrique à inspirer le monde grâce à des solutions audacieuses et novatrices.

S'exprimant lors de la deuxième Semaine du climat 2025 à Addis-Abeba, Mme Hamladji a remercié le gouvernement et le peuple éthiopiens d'avoir accueilli l'événement, soulignant le rôle de longue date du pays dans la diplomatie régionale, l'indépendance et le développement durable.

"Addis-Abeba reste aujourd'hui la capitale diplomatique de l'Afrique et le siège de l'Union africaine. C'est tout à fait approprié, à ce moment critique de la lutte de l'humanité contre le changement climatique", a-t-elle fait remarquer.

Mme Hamladji a souligné que la lutte contre la crise climatique nécessitait coopération et solidarité, et que les Semaines du climat étaient des plateformes permettant de « traduire les engagements en actions et en solutions pratiques qui apportent des avantages réels aux communautés ».

En ce qui concerne le financement de la lutte contre le changement climatique, elle a appelé à passer des aspirations à la mise en oeuvre.

"La promesse d'augmenter les flux financiers vers les pays en développement à 1,3 trillion de dollars par an d'ici 2035 doit dépasser le stade de l'aspiration. Il doit devenir réalisable, il doit être livré plus rapidement et conçu à des fins précises", a-t-elle déclaré.

Soulignant le leadership de l'Afrique, Mme Hamladji a évoqué des initiatives réussies sur le continent, notamment des projets de mini-réseaux dans les communautés, des innovations en matière de recyclage à Kibera au Kenya, des obligations vertes en Afrique du Sud et l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie, qui a déjà permis de planter des milliards d'arbres.

Ces actions audacieuses, a-t-elle déclaré, sont « une source d'inspiration pour le monde entier » et se traduiront par une croissance économique plus forte, davantage d'emplois, une énergie plus propre et de meilleurs résultats en matière de santé.

Au coeur de la Semaine du climat se trouve le Forum de mise en oeuvre, où les décideurs politiques, les investisseurs, les entrepreneurs et les responsables locaux travaillent ensemble pour reproduire et développer des solutions qui donnent déjà des résultats.

M. Hamladji a également souligné l'importance du calendrier de l'événement, qui précède de peu le sommet africain sur le climat qui se tiendra la semaine prochaine et constitue une étape cruciale vers la COP30 qui se tiendra à Belém, au Brésil.

"L'Afrique adopte l'esprit du mutirao et se joint au monde entier. Alors donnons-nous la main et faisons en sorte que cette Semaine du climat compte", a-t-elle ajouté.