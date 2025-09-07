Afrique: Addis-Abeba accueille la deuxième Semaine du climat, une occasion de transformer les engagements mondiaux en actions et de mobiliser les dirigeants africains en préparation de la COP30.

3 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La deuxième édition de la Semaine du climat (CW2) a débuté officiellement aujourd'hui à Addis-Abeba, en présence de figures de haut rang, dont le président éthiopien Taye Atskeselassie et Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine.

Placée sous le thème « Dialogues pour l'ambition et la mise en oeuvre », cette semaine d'échanges ambitionne de rapprocher les décisions globales en matière de climat des actions concrètes menées sur le terrain.

Organisée en amont du deuxième Sommet africain sur le climat (AEC2), la CW2 s'inscrit comme un jalon stratégique dans l'harmonisation des priorités climatiques du continent africain, en vue de la COP30 prévue au Brésil. Elle servira de plateforme pour faire entendre la voix de l'Afrique sur la scène climatique mondiale.

Tout au long de la semaine, de nombreuses activités seront proposées pour mettre en avant des solutions locales innovantes visant à accélérer la mise en oeuvre de l'Accord de Paris.

Rassemblant un large éventail d'acteurs, cette rencontre entend instaurer un espace de dialogue inclusif à l'échelle mondiale.

Les débats porteront notamment sur des sujets cruciaux tels que :

le renforcement des capacités de financement climatique,

la mobilisation de ressources pour l'adaptation,

et la promotion de l'Objectif mondial d'adaptation (OMA) en vue de la COP30.

Des thématiques clés comme le financement climatique panafricain, les transitions énergétiques, ainsi que l'implication des communautés locales dans les négociations climatiques (CCNUCC) seront également au coeur des discussions.

Des dialogues entre secteurs public et privé sont également prévus, mettant en lumière les défis propres au continent et les besoins spécifiques pour renforcer le financement de l'adaptation.

Enfin, l'événement sera l'occasion de présenter les initiatives de l'Éthiopie visant à accélérer la mise en oeuvre de ses Contributions déterminées au niveau national (CDN), notamment à travers l'utilisation des marchés du carbone en Afrique.

