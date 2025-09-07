Ethiopie: L'Éthiopie a exhorté les acteurs du climat à se concentrer sur la concrétisation des engagements.

Addis-Abeba — La ministre de la Planification et du Développement, Fistum Assefa, a exhorté les participants de la deuxième Semaine du climat à prendre des mesures audacieuses, concrètes et efficaces, soulignant l'importance de se concentrer sur la concrétisation des engagements et des ambitions sur le terrain.

La ministre a fait la remarque dans son discours de bienvenue à l'ouverture officielle de la deuxième Semaine du climat (CW2) à Addis-Abeba aujourd'hui, en présence d'une délégation de haut niveau comprenant le président éthiopien, Taye Atskeselassie, et le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf.

L'événement d'une semaine, placé sous le thème « Dialogues pour l'ambition et la mise en oeuvre », vise à combler le fossé entre les décisions climatiques mondiales et les actions concrètes sur le terrain.

Dans son discours, la ministre a noté à l'occasion de la réunion, qui a réuni un large éventail de participants - notamment des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des financiers et des représentants des communautés locales - pour accélérer l'action climatique, que l'urgence climatique n'est plus une menace lointaine : elle est bien là, façonnant nos vies et nos moyens de subsistance, testant la résilience de nos économies et définissant les choix de notre génération.

« Votre présence témoigne non seulement de l'engagement de l'Éthiopie à faire progresser l'agenda climatique mondial, mais aussi du rôle croissant d'Addis-Abeba en tant que pôle de dialogue, de partenariat et d'action face au défi le plus urgent de l'humanité.»

Addis-Abeba abrite déjà l'Union africaine, où les priorités du continent sont définies chaque année et où sa voix collective est amplifiée à l'échelle mondiale, a-t-elle ajouté.

« En nous réunissant ici pour la Semaine du climat, une plateforme mondiale pour les parties prenantes, parties prenantes et non parties, nous réaffirmons le rôle d'Addis-Abeba en tant que pôle du Sud global, un lieu d'échange d'idées, de création de partenariats et de lancement de solutions concrètes », a affirmé la ministre.

La Semaine du climat n'est pas un simple événement, c'est un pont entre négociation et mise en oeuvre, a ajouté Fistum, précisant que « c'est là que l'ambition rencontre l'action, que les engagements se traduisent en solutions concrètes qui profitent aux communautés, restaurent les écosystèmes et favorisent le développement durable ».

Selon elle, la Semaine du climat offre une plateforme inclusive aux gouvernements, à la société civile, au secteur privé, au monde universitaire et aux communautés locales.

Fisum a dévoilé que, guidée par le Plan national de développement décennal et le Programme de réformes économiques locales, l'Éthiopie a aligné ses politiques nationales sur les Contributions déterminées au niveau national et la Stratégie de développement à long terme à faibles émissions.

« Notre vision et notre ambition se traduisent en actions climatiques concrètes grâce à des initiatives transformatrices telles que les initiatives « Empreinte verte », l'expansion des projets d'énergie propre et la transition de nos villes et de nos communautés vers un développement durable, inclusif et intelligent. »

« Que cette Semaine du climat soit audacieuse, concrète et percutante », a déclaré la ministre. « Et gardons le cap sur la transformation des engagements en actions et de l'ambition en résultats tangibles sur le terrain. »