Afrique: Le président de la Commission de l'UA a souligné la nécessité pour la communauté internationale de soutenir l'Afrique en garantissant un financement climatique équitable.

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a appelé la communauté internationale à soutenir l'Afrique en garantissant un financement climatique équitable.

Le président de la Commission de l'UA l'a souligné aujourd'hui dans son discours d'ouverture officielle de la deuxième Semaine mondiale du climat, qui se tient à Addis-Abeba.

Organisé sous le thème « Dialogues pour l'ambition et la mise en oeuvre », cet événement de six jours est organisé par l'Éthiopie en collaboration avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

La réunion a réuni des représentants et un large éventail de parties prenantes du monde entier.

Dans son discours lors de cette réunion cruciale, le président Mahmoud Ali Youssouf a appelé la communauté internationale à soutenir l'Afrique en garantissant un financement climatique équitable, un transfert de technologie efficace et une priorité au renforcement des capacités.

L'Afrique se prépare à accueillir le sommet africain sur le climat la semaine prochaine ; la perspicacité et l'élan suscités lors de cette semaine seront déterminants, a-t-il souligné.

« Ensemble, nous amplifierons une voix africaine unifiée : nous oeuvrons pour la mise en oeuvre des engagements climatiques, une transition équitable et la mobilisation des ressources en amont de la COP30.»

Youssouf a également affirmé la détermination de l'Union africaine à exercer un leadership et à nouer des partenariats dans ce parcours crucial.

« Saisissons ce moment décisif pour transformer nos ambitions en actions concrètes pour les générations futures », a-t-il souligné.

Le Président a enfin appelé à l'unité pour bâtir une Afrique et une planète entière résilientes, durables et prospères.