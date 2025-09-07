Ethiopie: La Semaine du Climat prépare le terrain pour la #COP30.

3 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La deuxième Semaine du Climat à Addis-Abeba (CW2) s'est imposée comme un moment clé pour accélérer la transition climatique en Afrique et au-delà.

Organisé par l'ONU Changements climatiques en partenariat avec le gouvernement éthiopien, cet événement a rassemblé une diversité d'acteurs -- décideurs politiques, chefs d'entreprise, investisseurs, représentants de la société civile et communautés locales -- unis par un objectif commun : transformer les engagements climatiques en solutions concrètes et inclusives.

Au coeur de cette semaine : le Forum de mise en oeuvre, véritable catalyseur de solutions pratiques en matière de financement, de technologie et d'adaptation.

Le forum a permis de connecter les besoins des pays avec des solutions reproductibles à l'échelle régionale, qu'il s'agisse de recyclage communautaire au Kenya, d'obligations vertes au Maroc ou de plateformes numériques de suivi.

Simon Stiell, Secrétaire exécutif de l'ONU Changements climatiques, a souligné l'importance du moment :

« Nous sommes à un tournant. Les solutions climatiques doivent bénéficier directement aux populations : meilleure santé, emplois durables, énergie propre et accessible. »

En lien direct avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine, la CW2 marque une étape vers un développement africain résilient, vert et équitable. L'événement a été conçu comme un tremplin vers le 2e Sommet africain sur le climat (AEC2) et la #COP30, consolidant la position de l'Afrique comme moteur de solutions climatiques globales.

Fitsum Assefa, ministre éthiopien de la Planification et du Développement, l'a rappelé :

« Ce que nous construisons ici va bien au-delà d'une semaine. Nous préparons le terrain pour que l'Afrique parle d'une seule voix à la COP30, avec des priorités alignées sur des actions concrètes. »

En réunissant sous une même dynamique la Semaine du climat, la Conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique, et le Sommet africain sur le climat, l'Afrique démontre sa capacité à transformer le dialogue climatique en actions tangibles, évolutives et financées.

